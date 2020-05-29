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В Забайкалье умер 18-й пациент с коронавирусом

В Забайкалье умер 18-й пациент с коронавирусом
Общество, 
В Иркутской области скончался 11-й пациент с COVID-19

На 29 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 1052 подтверждённых случая наличия коронавирусной инфекции, из них 148 - дети. Всего выздоровели 470 человек. За прошедшие сутки в моностационаре Читы скончалась женщина 67 лет, с подтверждённым диагнозом COVID-19 и тяжёлыми сопутствующими патологиями. Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. За весь период в регионе скончались 18 человек.

В Иркутской области на сегодня зарегистрировано 1660 случаев заболевания коронавирусом. Госпитализированы 1333 человека, из них 135 из обсерваторов и 672 вахтовика. Выздоровело 305 человек, в том числе за последние сутки – 10 человек. Всего в регионе скончались 11 пациентов с коронавирусом, в том числе один за последние сутки.

В Бурятии на утро 29 мая зарегистрировано 1438 случаев заражения COVID-19. За весь период успешно завершил лечение и выписался из больниц 741 человек, лечение проходят 687 больных, скончались 10 пациентов.



профилактика коронавирус Забайкальский край Иркутская область
 
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