Сегодня проходят лечение 687 больных с COVID-19
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 29 мая зарегистрировано 1438 случаев заражения COVID-19. Из них в Улан-Удэ – 798.
Накануне было 1411 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявили 27 новых больных. Темпы заражения снизились по сравнению с последними днями, когда выявляли от 45 до 66 заражённых за сутки.
Из 27 новых случаев COVID-19: один человек – прибывший из другого региона, два человека – из очага республиканской клинической больницы имени Семашко, девять человек из домашних очагов, семь человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ и пневмонии, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
За весь период успешно завершил лечение и выписался из больниц 741 человек, в том числе 47 пациентов выздоровели накануне. В статистику входят и 10 летальных случаев. Последний из них произошёл 27 мая – умерла 63-летняя женщина, чьё состояние было осложнено крайне тяжёлой двухсторонней пневмонией на фоне сахарного диабета.
Сегодня проходят лечение 687 больных с COVID-19. Из них 523 человека в инфекционных стационарах, ещё 164 пациента с лёгким течением коронавируса – на амбулаторном лечении. Среди госпитализированных – 57 детей, их состояние удовлетворительное.
На сегодня круг контактных лиц составляет 1198 человек, все лабораторно обследованы.
Накануне стало известно, что в маленьком селе на 100 жителей коронавирусом заболели три человека.
Летняя оздоровительная кампания в Бурятии, по планам, стартует 1 июня. Будут действовать особые условия.
В Бурятии снизился темп заражения коронавирусом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Из-за ремонта будет изменена схема движения многих автобусных маршрутов
Сегодня проходят лечение 687 больных с COVID-19
Женщина забыла гаджет на прилавке в магазине
Юный сельчанин спрятал украденное в кустах
Работы будут проводиться ночью
Незаконную рубку выявила прокуратура
Это связано с ремонтом трамвайных путей
В Улан-Удэ воздух прогреется до +16 градусов
В этнографическом музее стартовал конкурс детского рисунка, посвящённый Дню защиты детей
Теперь коллективы из Тунки приглашены в Москву на международную премию в области культуры и искусства
В ходе мероприятия будет разыгран призовой фонд в 80 000 рублей
Единовременная денежная выплата будет перечислена 55 получателям в июне
Регистрация команд заканчивается 5 июня
Дом отца-одиночки и его четверых детей сгорел так быстро, что спасти ничего не удалось
Перед приёмом детей в лагерях усилены меры по дезинфекции и обеззараживанию помещений