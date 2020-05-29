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В Бурятии снизился темп заражения коронавирусом

В Бурятии снизился темп заражения коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сегодня проходят лечение 687 больных с COVID-19

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 29 мая зарегистрировано 1438 случаев заражения COVID-19. Из них в Улан-Удэ – 798.

Накануне было 1411 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявили 27 новых больных. Темпы заражения снизились по сравнению с последними днями, когда выявляли от 45 до 66 заражённых за сутки.

Из 27 новых случаев COVID-19: один человек – прибывший из другого региона, два человека – из очага республиканской клинической больницы имени Семашко, девять человек из домашних очагов, семь человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ и пневмонии, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

За весь период успешно завершил лечение и выписался из больниц 741 человек, в том числе 47 пациентов выздоровели накануне. В статистику входят и 10 летальных случаев. Последний из них произошёл 27 мая – умерла 63-летняя женщина, чьё состояние было осложнено крайне тяжёлой двухсторонней пневмонией на фоне сахарного диабета.

Сегодня проходят лечение 687 больных с COVID-19. Из них 523 человека в инфекционных стационарах, ещё 164 пациента с лёгким течением коронавируса – на амбулаторном лечении. Среди госпитализированных – 57 детей, их состояние удовлетворительное.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1198 человек, все лабораторно обследованы.

Накануне стало известно, что в маленьком селе на 100 жителей коронавирусом заболели три человека.

Летняя оздоровительная кампания в Бурятии, по планам, стартует 1 июня. Будут действовать особые условия.
коронавирус профилактика
 
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