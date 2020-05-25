Воздух прогреется до +27 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 мая по республике ночью преимущественно без осадков, утром при прояснении туман, днём местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер ночью слабый, днём северо-западный 5-10, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, местами до 4 мороза, днём 22-27, местами 13-18 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью 7-9, днём 24-26 тепла.
В Бурятии сегодня жара
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