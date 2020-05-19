Легендарный автомобиль установлен в парке Победы
Военнослужащие начали реставрацию памятника легендарному автомобиля ГАЗ АА «полуторка» в парке Победы в Чите, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Будут покрашены части кузова грузовика для обновления внешнего вида экспоната, также наведут порядок вокруг памятника автомобилю труженику. Обновление раритета приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ГАЗ-АА – советский грузовой автомобиль, грузоподъёмностью 1,5 т, известный как полуторка. К началу Великой Отечественной войны в СССР числилось более 151 000 таких машин. После войны этой машине досталось не меньше, нужно было восстанавливать разрушенное хозяйство нашей Родины, и за её заслуги в народе этот автомобиль получил звание автомобиль-труженик. Таким образом, «полуторка» стала самым массовым советским автомобилем первой половины XX века, их можно было встретить на дорогах страны вплоть до конца 1960-х годов.
Экземпляр, установленный в парке Победы столицы Забайкалья, эксплуатировался 1943-1945 годы. Автомобиль перевёз более 300 раненных с поля боя до госпиталя. После окончания Великой Отечественной войны и до 1968 года ГАЗ АА стал настоящим помощником в сельском хозяйстве Забайкальцам. В конце 1980-х годов этот автомобиль выставили возле образцов военной техники на мемориале в парке Победы.
В Чите отреставрируют «полуторку»
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