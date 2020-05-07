Пьяная жительница Бурятии оскорбила и ударила полицейского

Приговор вступил в законную силу.





В судебном заседании установлено, что в октябре 2019 года женщина, будучи привлечённой к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, вновь управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В момент дачи объяснения женщина публично оскорбила сотрудника полиции и ударила его рукой по лицу.- Суд по совокупности преступлений назначил виновной наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.