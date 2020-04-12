У мужчины повысилась температура
Прибывшего из Москвы гражданина Монголии госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу.
10 апреля у 50-летнего гражданина Монголии, прибывшего рейсом Москва - Новосибирск - Улан-Удэ, по прибытии в аэропорт «Байкал» была зафиксирована повышенная температура тела. Гражданин с группой соотечественников направлялся в Монголию.
- Согласно алгоритму, гражданин Монголии был госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу. Было проведено исследование на новую коронавирусную инфекцию, первый анализ отрицательный. Клинических признаков нет, общий анализ крови без патологических изменений, жалоб не предъявляет, сообщили в больнице, - сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.
Второй анализ у госпитализированного будет взят через 10 дней.
По данным на 11 апреля, в Бурятии зарегистрировано 73 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 14 из них вылечились, одна пациентка скончалась 6 апреля.
Гражданина Монголии госпитализировали в больницу в Улан-Удэ
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