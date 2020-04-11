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Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 73

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 73
Общество,  Фото:pixabay.com
В реанимации находятся шесть пациентов

Количество случаев заражения коронавирусом в Бурятии за сутки выросло до 73. Накануне их было 61, подтвердился диагноз ещё у 12 человек.

Число вылечившихся и выписанных из больницы пациентов выросло с 12 до 14-ти. Напомним, 6 апреля умерла пожилая пациентка с COVID-2019. И на данный момент болеющих - 58 пациентов, все они госпитализированы.

- Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий, - сообщили в республиканском штабе.

На сегодня круг контактных лиц составляет 2476 человек, все лабораторно обследованы. У 4 граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализа были направлены в Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока в Иркутск.

Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 110 988,6 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.

В стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы на 8:00 часов 11 апреля находится 100 человек. Всего за весь период госпитализировано 242 больных с респираторными симптомами, в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов выписаны - 142 человека.

С новой коронавирусной инфекцией всего с нарастающим итогом госпитализировано 73 больных, умер 1 человек (6 апреля), выздоровели – 14 человек, в том числе за прошедшие сутки выздоровело 2 пациента. На 11 апреля госпитализировано 58 больных, в т.ч. на госпитализации находится 13 детей с COVID-19, состояние детей удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией – 24 человека, из них старше 65 – 6 человек. В реанимации находятся 6 тяжёлых взрослых пациентов, 1 больной - на аппарате ИВЛ.

Лабораторные исследования

В лаборатории Центр гигиены и эпидемиологии в республике на 11 апреля проведены лабораторные исследования на новый коронавирус от 5101 человека – 6807 исследований (за последние сутки 110 чел. - 130 исследований), в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ.

В клинико-диагностических лабораториях медицинских организаций (ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГАУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер») за сутки проведено исследований на коронавирусную инфекцию у 932 человек, с нарастающим итогом – 6819.

Таким образом, во всех лабораториях исследовано на наличие короновирусной инфекции за сутки 1042 человек, с нарастающим итогом – 11920 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в регионе имеются в достаточном количестве.

О «горячей линии»

На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 326 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) (всего с нарастающим итогом – 14093 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.

По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.

По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021-69-35-40. 


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