 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

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В Улан-Удэ днём до +4 градусов

В Улан-Удэ днём до +4 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 марта по республике местами небольшой снег

Ветер северо-западный 6-11, днём местами 15-18 м/с. Температура ночью 3-8, местами 12-17 мороза, днём по южной половине 2-7 тепла, по северной половине 0-5 мороза.

В Улан-Удэ возможен слабый снег. Ветер северо-западный 5-10, днём до 14 м/с. Температура ночью 4-6 мороза, днём 2-4 тепла.
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