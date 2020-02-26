Каратисты Бурятии выиграли 4 «золота» на чемпионате и первенстве ДФО и СФО

Общество, Фото: федерация кёкусин-кан каратэ-до РБ

Также у них серебряная медаль



23 февраля в Новосибирске проходил чемпионат и первенство Дальневосточного и Сибирского федеральных округов по кёкусин-кан каратэ-до в разделах кумитэ и ката. Соревнования собрали около 400 сильнейших спортсменов из 10 регионов Сибири и Дальнего Востока. На протяжении целого дня каратисты выявляли сильнейших на трёх татами.



В соревнованиях приняла участие и федерация Кёкусин-кан каратэ-до Бурятии, завоевав там 4 золотых и 1 серебряную медаль. Первые места заняли Алексей Фёдоров (ката), Даниил Базаров (кумитэ), Артур Доксонов (кумитэ) и Павел Бурлаков (кумитэ). Серебряную медаль получил Кирилл Зарубин (кумитэ). Тренеры спортсменов: Алексей Фёдоров и Николай Горбачёв.



Также стоит отметить, что лучшим судьёй соревнований признали Николая Горбачёва из Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

