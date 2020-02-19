Улан-удэнцы добились изменения схемы маршрута № 16, 16

На пути следования появились новые остановки



С 20 февраля путь следования маршрута № 16, 16 «Квартал» (мкр. Забайкальский - Элеватор) будет продлен с остановки «Элеватор» до ул. Лимонова.



В схему маршрута также будут добавлены остановочные пункты «Площадь Комсомольская», «Проходная ЛВРЗ», «Аквабур». Отстой автобусов будет в районе конечной остановки трамвайного маршрута № 4, сообщили в администрации Улан-Удэ.



Изменения вносятся с учётом предложения жителей улиц Гагарина, Цивилева, Хахалова о ликвидации стоянки автобусов ЛиАЗ вблизи жилых домов, а также беспересадочного проезда пассажиров по данному маршруту до района ЛВРЗ.





