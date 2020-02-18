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Более 5000 школьников Улан-Удэ приняли участие в IT-акции

Более 5000 школьников Улан-Удэ приняли участие в IT-акции
Общество,  Фото:pixabay.com
На уроке ребята узнали, что такое «персональные помощники»

Более 5000 школьников Улан-Удэ приняли участие в ежегодной всероссийской образовательной акции «Урок цифры» Мероприятие прошло с 3 по 16 февраля.

Основная цель февральского «Урока цифры» – в процессе увлекательной игры помочь детям познакомиться с устройством персональных помощников, основанных на программах искусственного интеллекта. Детям разных возрастов было предложено решить задания на тренажёре. Так, младшие школьники определяли, к какому устройству должен обратиться персональный помощник для того, чтобы пылесос убрал комнату. Учащиеся старших классов проецировали цепочку действий, которые должны выполняться при обработке запроса: от получения помощником команды до конечного результата.

Ежегодный «Урок цифры» призван развить у школьников цифровые компетенции и раннюю профориентацию: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.
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