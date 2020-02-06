Местами температура воздуха составит всего -6 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 февраля по республике по Прибайкалью местами слабый снег.
Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью 24-29, местами 32-37, местами по Прибайкалью, югу и юго-западу 17-22, днём максимальная температура 13-18, местами 6-11 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура ночью 26-28, днём 13-15 мороза.
В Бурятии заметно потеплело
Общество, Фото:
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