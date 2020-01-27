В Иркутске отпраздновать День студента собралось более 2000 человек

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

Также состоялась встреча студентов с и.о. губернатора и мэром



Более двух тысяч человек приняли участие в праздновании Дня студента в Иркутске. На острове Конный было организовано массовое катание, выступление творческих студенческих коллективов, розыгрыш призов и вручение подарков, а также праздничный салют и дискотека на коньках.



Кроме того, в этот день состоялась встреча студентов иркутских вузов с временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым и мэром города Иркутска Дмитрием Бердниковым «Диалог на равных». Молодые люди задали интересующие вопросы, озвучили свои предложения по развитию города и региона.



Игорь Кобзев поддержал идею студентов по реконструкции бывшего кинотеатра «Чайка» и созданию «Дома молодёжи». Он предложил сделать это место открытой площадкой для встреч подобного формата, а также для проведения совета ректоров вузов. Дмитрий Бердников отметил, что концепцию пространства разработали студенты из клуба молодых архитекторов. Она включает в себя многофункциональный центр для реализации всевозможных проектов. И в вопросе создания «Дома молодёжи» необходима поддержка правительства.



В ходе встречи также обсудили вопросы социальной поддержки студентов, строительство новых спортивных объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

