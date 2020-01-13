В рамках юбилея пройдут премьеры, восстановление постановок Золотого фонда театра и многое другое
В этом году Молодёжному художественному театру (МХТ) исполняется 40 лет.
- Все события этого юбилейного года мы, конечно же, посвятим нашей праздничной дате, к которой наш дизайнер Аюр Рабданов сделал новый юбилейный логотип. Первым мероприятием с этим лого, как вы видели, стал предстоящий показ спектакля «Намжил Нимбуев. Стихи» (19 января в 18:00), - сообщают в театре.
Впереди ожидаются премьеры, восстановление постановок золотого фонда МХТ столицы Бурятии. Большое событие в честь юбилея состоится во второй половине года.
В 2019 году Молодёжный художественный театр в Улан-Удэ стал муниципальным.
Молодёжный художественный театр Улан-Удэ отметит 40-летие
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