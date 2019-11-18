В Иркутской области инвалиды боевых действий получат 100 000 рублей

Также их выплатят членам семей ветеранов боевых действий, погибших на Северном Кавказе



В Иркутской области членам семей погибших и инвалидам боевых действий в Чеченской республике и на территории Северо-Кавказского региона будет предоставлена единовременная денежная выплата. Она приурочена к 25-летию со дня начала вооруженного конфликта в Чечне и на прилегающих к ней территориях Северного Кавказа.



- С 15 ноября 2019 года управления социальной защиты населения по месту жительства граждан начали приём заявлений на предоставление единовременной выплаты. Её размер составляет для инвалидов боевых действий – 100 000 рублей, для членов семей – 100 000 рублей на каждого погибшего ветерана боевых действий, – рассказал министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.



В соответствии с указом губернатора Сергея Левченко, право на получение выплаты имеют граждане, проживающие на территории Иркутской области, относящиеся к следующим категориям:

- военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в результате выполнения задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесённых к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона;

- члены семьи ветеранов боевых действий, погибших (умерших) при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесённых к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.



К членам семьи относятся родители, супруги, не вступившие в повторный брак, дети, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, не достигшие возраста 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

