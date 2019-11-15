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В Бурятии экс-полицейского отправили в колонию за взятку в 1,5 млн

В Бурятии экс-полицейского отправили в колонию за взятку в 1,5 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также его оштрафовали на 4,2 млн рублей

Верховный суд Бурятии вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства внутренних дел по республике.

Он признан виновным в получение взятки должностным лицом в особо крупном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, за общее покровительство и попустительство по службе.

- Установлено, что бывший оперуполномоченный обещал незаконно вернуть директору общества с ограниченной ответственностью ранее изъятые при производстве оперативно-розыскных мероприятий документы и покровительство по службе в будущем. Взамен он просил 1,5 млн рублей, а действия по получению денежных средств маскировал под видом продажи земельного участка. После передачи денег под контролем сотрудников правоохранительных органов осуждённый был задержан, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 4,2 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

- Факт противоправной деятельности сотрудника выявлен подразделением собственной безопасности регионального МВД. Гражданин уволен из органов внутренних дел в 2016 году по отрицательным мотивам, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


прокуратура взяточничество
 
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