Работы прошли в 140А квартале
В рамках комплексного подхода к строительству новых детских садов подрядчики обустроили новые дороги, провели освещение, предусмотрели парковку, сообщили в администрации Улан-Удэ.
По ул. Батожабая завершаются работы по устройству тротуаров. В 140А квартале, кроме основной дороги ведущей к детскому саду, строители «отклонились» от маршрута и уложили тротуар в сторону конечной маршрута № 57 и амбулатории.
Всего в этот строительный сезон завершены работы по обустройству проездов к новым детским садам в мкрн Сокол, Энергетик, 140 а кв., по ул. Батожабая.
В Улан-Удэ сделали проезды к новым детсадам
Общество, Фото:
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