В Улан-Удэ сделали проезды к новым детсадам

Работы прошли в 140А квартале



В рамках комплексного подхода к строительству новых детских садов подрядчики обустроили новые дороги, провели освещение, предусмотрели парковку, сообщили в администрации Улан-Удэ.



По ул. Батожабая завершаются работы по устройству тротуаров. В 140А квартале, кроме основной дороги ведущей к детскому саду, строители «отклонились» от маршрута и уложили тротуар в сторону конечной маршрута № 57 и амбулатории.



Всего в этот строительный сезон завершены работы по обустройству проездов к новым детским садам в мкрн Сокол, Энергетик, 140 а кв., по ул. Батожабая.





