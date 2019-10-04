В Бурятии с высоты птичьего полёта сняли Бичуру

Четырёхминутное видео «Бичура осенью» было снято с высоты птичьего полёта – с помощью квадрокоптера. Съёмки, судя по всему, проходили весь день: с разных точек был снято село Бичура, показаны все инфраструктурные объекты, а также красивый закат.







В Сети на канале «Бичура» опубликовали эффектный ролик, в котором показаны природные красоты Бичурского района.Пользователи восхищаются роликом в комментариях под видео: «Очень красиво!», «Круто, молодец», «Бичура, милая степная Бичура».