В Бурятии с высоты птичьего полёта сняли Бичуру

Создатели видео показали, как выглядит осенью Бичурский район
В Сети на канале «Бичура» опубликовали эффектный ролик, в котором показаны природные красоты Бичурского района.
Четырёхминутное видео «Бичура осенью» было снято с высоты птичьего полёта – с помощью квадрокоптера. Съёмки, судя по всему, проходили весь день: с разных точек был снято село Бичура, показаны все инфраструктурные объекты, а также красивый закат.
Пользователи восхищаются роликом в комментариях под видео: «Очень красиво!», «Круто, молодец», «Бичура, милая степная Бичура».
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