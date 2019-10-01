Улан-удэнская «голова Ленина» превратилась в Леонардо Ди Каприо

Пользователи соцсетей со всего мира ищут себе звёздных двойников, не отстают и жители Бурятии. Модное приложение Gradient сравнивает людей со знаменитыми актерами, певцами, писателями и даже историческими личностями – достаточно загрузить любую фотографию лица.
Недавно приложение испробовали артисты театра «Байкал». На официальной странице ансамбля в Instagram появился забавный видеоролик, в котором артисты сначала говорят, на каких знаменитостей они похожи по мнению знакомых, а затем пользуются этим самым приложением.
Первая артистка Инна Сагалеева рассказывает, что не знает на кого она похожа, но по словам её коллеги Гомбо, артистка напоминает известную рэпершу Cardi B. Приложение превратило Инну Сагалееву в корейскую певицу Сану, участницу группы Twice.
Артист театра Тумун Раднаев в видеоролике рассказывает, что все его знакомые убеждены – артист похож на главу республики Калмыкии Бату Хасикова. Несколько подписчиков также отметили сходство. А приложение сравнило артиста с японским актером и музыкантом Таданобу Асано.
«Мне в детстве говорили, что я похожа на Майкла Джексона» - смеётся артистка Валентина Юндунова. Когда приложение показало результат преображения, артистка воскликнула «О Боги!» и добавила, что никогда бы не подумала, что может быть блондинкой. Приложение нашло сходство между ней и знаменитой певицей Кристиной Агилерой.
Четвёртым «испытуемым» стал артист Ангыр Аракчаа, он поведал, что родители называли его Каспером – «добрым призраком» из мультфильма. Такое прозвище придумали из-за того, что в детстве артист был пучеглазым. Приложение показало, что Ангыр Аракчаа похож на японского писателя Харуки Мураками.
Видеоролик набрал почти 10 тысяч просмотров, подписчики отметили, что видео «смешное, настоящее и непринужденное».
Также накануне в паблике bmkru появился интересный пост – в приложение загрузили портрет Чингисхана – великого полководца и основателя Монгольской империи. Так произошёл «сбой в матрице» и приложение показало, что Чингисхан похож сам на себя.
Пользователи Сети начали остроумно шутить: «Нет, не похож», «Брови разные, не похож почему-то», «Чингисхан, он и в Африке Чингисхан», «Офигеть, как он похож на Чингисхана!».
А в паблике ves_ulan_ude остроумный подписчик попробовал загрузить в приложение фотографию знаменитого в Бурятии памятника – «Голову Ленина». Так, образ революционера Владимира Ленина превратился в лицо голливудского актера Леонардо ДиКаприо.
Улан-удэнцы отметили, что сходство и правда есть: «Ожидаемо.... Фото Ленина в детстве, похож на ДиКаприо», «Надо пригласить его к нам, пусть посмотрит на голову Ленина», «Реинкарнация Ленина», - написали подписчики.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно один из горожан нашёл звёздных двойников политикам Бурятии. В его эксперимент попал глава Бурятии, сенатор, мэр Улан-Удэ, депутат Народного Хурала, лидер ЛДПР в Бурятии и председатель Народного хурала.