Улан-удэнская «голова Ленина» превратилась в Леонардо Ди Каприо

Первая артистка Инна Сагалеева рассказывает, что не знает на кого она похожа, но по словам её коллеги Гомбо, артистка напоминает известную рэпершу Cardi B. Приложение превратило Инну Сагалееву в корейскую певицу Сану, участницу группы Twice.Артист театра Тумун Раднаев в видеоролике рассказывает, что все его знакомые убеждены – артист похож на главу республики Калмыкии Бату Хасикова. Несколько подписчиков также отметили сходство. А приложение сравнило артиста с японским актером и музыкантом Таданобу Асано.«Мне в детстве говорили, что я похожа на Майкла Джексона» - смеётся артистка Валентина Юндунова. Когда приложение показало результат преображения, артистка воскликнула «О Боги!» и добавила, что никогда бы не подумала, что может быть блондинкой. Приложение нашло сходство между ней и знаменитой певицей Кристиной Агилерой.Четвёртым «испытуемым» стал артист Ангыр Аракчаа, он поведал, что родители называли его Каспером – «добрым призраком» из мультфильма. Такое прозвище придумали из-за того, что в детстве артист был пучеглазым. Приложение показало, что Ангыр Аракчаа похож на японского писателя Харуки Мураками.Видеоролик набрал почти 10 тысяч просмотров, подписчики отметили, что видео «смешное, настоящее и непринужденное».Также накануне в паблике bmkru появился интересный пост – в приложение загрузили портрет Чингисхана – великого полководца и основателя Монгольской империи. Так произошёл «сбой в матрице» и приложение показало, что Чингисхан похож сам на себя.