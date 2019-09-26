 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Сентября

25 Сентября

Популярное

Первым лицам Бурятии нашли звёздных двойников

Первым лицам Бурятии нашли звёздных двойников
Власть, 
Пользователи Сети неоднозначно восприняли «превращения» бурятских политиков

На днях жители Бурятии испробовали новое модное приложение для гаджетов – Gradient. Оно позволяет пользователю найти своего звёздного двойника, достаточно загрузить любую фотографию лица, как приложение сразу выдаст похожего человека. Этот человек обязательно будет знаменитым актером, певцом, художником или даже исторической личностью.

Один из подписчиков паблика «buryatia_online» сделал интересную вещь – сравнил через приложение первых лиц Бурятии с различными знаменитостями. Так, в его эксперимент попал глава Бурятии, сенатор, мэр Улан-Удэ, депутат Народного Хурала, лидер ЛДПР в Бурятии и председатель Народного хурала.

Алексей Цыденов преобразился в американского актёра Харви Кейтеля, он сыграл в таких легендарных фильмах как «Криминальное чтиво», «Таксист» и «Бешеные псы».


А сенатора Вячеслава Мархаева сравнили с японским актёром Хироюки Санада, который сыграл роли в таких голливудских фильмах как «Мстители», «Росомаха» и «Час пик».


Новоиспеченный мэр города Игорь Шутенков превратился в популярного певца и актёра Джастина Тимберлейка. У певца насыщенная карьера с 90-х годов, множество альбомов и кассовые фильмы. Один из пользователей Сети пошутил: «Джастин Шутенков».


Депутат-коммунист Народного Хурала Баир Цыренов благодаря приложению преобразился в самого Джонни Деппа – знаменитого голливудского актёра. Некоторые подписчики паблика отметили, что между обоими и правда есть некое сходство.


Ещё одного депутата хурала, лидера фракции ЛДПР Сергея Дороша приложение превратило во Владимира Ленина. Пользователь Сети написал: «Ленин не тому достался», намекая, что образ руководителя Октябрьской социалистической революции больше подошёл бы именно Баиру Цыренову, ведь депутат-коммунист совсем недавно стал одним из лидеров протестных митингов на площади Советов и в парке «Юбилейный».


Самым неожиданным сравнением стало «превращение» председателя Народного хурала Владимира Павлова в юного голливудского актёра Тома Холланда. Пользователи Сети наверняка не знали, как реагировать, поэтому просто восклицали: «Том Холланд!!!». Британскому актёру сейчас 23 года, он известен своей ролью супергероя Человека-паука в кинематографической вселенной Marvel.


Так, известные политики республики обрели своих звёздных клонов, но подписчики паблика не оценили это, единогласно заявив, что «Нет, не похожи!» и «Нет, совсем не похожи!».

мобильное приложение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Гендиректор «Полином» возглавил Улан-Удэнский горсовет
Гендиректор «Полином» возглавил Улан-Удэнский горсовет
Власть, 26.09.2019
Заместителем председателя горсовета стал Анатолий Белоусов
В председатели горсовета Улан-Удэ выдвинули «единоросса» и коммунистку
В председатели горсовета Улан-Удэ выдвинули «единоросса» и коммунистку
Власть, 26.09.2019
Сегодня решится, кто возглавит Улан-Удэнский горсовет
Первым лицам Бурятии нашли звёздных двойников
Первым лицам Бурятии нашли звёздных двойников
Власть, 26.09.2019
Пользователи Сети неоднозначно восприняли «превращения» бурятских политиков
Из Хурала Бурятии изгнали депутата-уголовника Мунко Буянтуева
Из Хурала Бурятии изгнали депутата-уголовника Мунко Буянтуева
Власть, 26.09.2019
Мунко Буянтуев лишился депутатского мандата из-за обвинительного приговора суда
Игорь Бобков рассказал о вонючей воде
Игорь Бобков рассказал о вонючей воде
Власть, 26.09.2019
Бурятский депутат Игорь Бобков заявил на сессии о проблемах Левобережья
Освободилось место зампреда правительства Забайкалья
Освободилось место зампреда правительства Забайкалья
Власть, 25.09.2019
И.о. вице-премьера подал заявление об увольнении по собственному желанию
Новым директором Русского драмтеатра станет Наталья Светозарова
Новым директором Русского драмтеатра станет Наталья Светозарова
Власть, 25.09.2019
Худрук театра Сергей Левицкий надеется на лучшие перемены
Мэр Братска обвинил минфин в неуважительном отношении
Мэр Братска обвинил минфин в неуважительном отношении
Власть, 25.09.2019
Мэр Братска Сергей Серебренников подверг резкой критике министерство финансов Иркутской области за отказ встретиться с представителями администрации города по вопросам бюджета
Завтра в Улан-Удэ выберут председателя горсовета
Завтра в Улан-Удэ выберут председателя горсовета
Власть, 25.09.2019
26 сентября состоится первая сессия горсовета шестого созыва
Прокуратура и Счётная палата Бурятии проверят благоустройство дворов
Прокуратура и Счётная палата Бурятии проверят благоустройство дворов
Власть, 25.09.2019
Активисты ОНФ просят отозвать бюджетные средства на благоустройстве дворов в Прибайкальском районе
Молодёжная ипотека под 2% для ДФО появится до Нового года
Молодёжная ипотека под 2% для ДФО появится до Нового года
Власть, 24.09.2019
Президент утвердил перечень поручений по итогам ВЭФ
Игорь Шутенков сформирует «свою команду профессионалов»
Игорь Шутенков сформирует «свою команду профессионалов»
Власть, 24.09.2019
Мэр Улан-Удэ ответил на вопрос, готов ли пригласить в свою команду Вячеслава Мархаева
В Забайкалье за мошенничество судят замглавы района
В Забайкалье за мошенничество судят замглавы района
Власть, 24.09.2019
Он обвиняется в хищении 1,5 миллионов, выделенных на подготовку к отопительному сезону
Сын бурятского министра стал зампредом правительства Иркутской области
Сын бурятского министра стал зампредом правительства Иркутской области
Власть, 24.09.2019
Теймур Магомедов стал новым членом иркутского правительства

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^