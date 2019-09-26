Первым лицам Бурятии нашли звёздных двойников

Алексей Цыденов преобразился в американского актёра Харви Кейтеля, он сыграл в таких легендарных фильмах как «Криминальное чтиво», «Таксист» и «Бешеные псы».







А сенатора Вячеслава Мархаева сравнили с японским актёром Хироюки Санада, который сыграл роли в таких голливудских фильмах как «Мстители», «Росомаха» и «Час пик».





Новоиспеченный мэр города Игорь Шутенков превратился в популярного певца и актёра Джастина Тимберлейка. У певца насыщенная карьера с 90-х годов, множество альбомов и кассовые фильмы. Один из пользователей Сети пошутил: «Джастин Шутенков».





Депутат-коммунист Народного Хурала Баир Цыренов благодаря приложению преобразился в самого Джонни Деппа – знаменитого голливудского актёра. Некоторые подписчики паблика отметили, что между обоими и правда есть некое сходство.







Ещё одного депутата хурала, лидера фракции ЛДПР Сергея Дороша приложение превратило во Владимира Ленина. Пользователь Сети написал: «Ленин не тому достался», намекая, что образ руководителя Октябрьской социалистической революции больше подошёл бы именно Баиру Цыренову, ведь депутат-коммунист совсем недавно стал одним из лидеров протестных митингов на площади Советов и в парке «Юбилейный».





Самым неожиданным сравнением стало «превращение» председателя Народного хурала Владимира Павлова в юного голливудского актёра Тома Холланда. Пользователи Сети наверняка не знали, как реагировать, поэтому просто восклицали: «Том Холланд!!!». Британскому актёру сейчас 23 года, он известен своей ролью супергероя Человека-паука в кинематографической вселенной Marvel.





На днях жители Бурятии испробовали новое модное приложение для гаджетов – Gradient. Оно позволяет пользователю найти своего звёздного двойника, достаточно загрузить любую фотографию лица, как приложение сразу выдаст похожего человека. Этот человек обязательно будет знаменитым актером, певцом, художником или даже исторической личностью.Один из подписчиков паблика «buryatia_online» сделал интересную вещь – сравнил через приложение первых лиц Бурятии с различными знаменитостями. Так, в его эксперимент попал глава Бурятии, сенатор, мэр Улан-Удэ, депутат Народного Хурала, лидер ЛДПР в Бурятии и председатель Народного хурала.Так, известные политики республики обрели своих звёздных клонов, но подписчики паблика не оценили это, единогласно заявив, что «Нет, не похожи!» и «Нет, совсем не похожи!».