Во время чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ введут запрет на оружие
Росгвардия Бурятии сообщила о запрете ношения оружия в период проведения чемпионата мира по боксу среди женщин. Оружие нельзя носить в дни чемпионата мира в местах проведения массовых публичных мероприятий.
- В случае выявления фактов нахождения в местах проведения спортивных мероприятий граждан с огнестрельным оружием, на нарушителей будет составлен административный протокол с изъятием оружия. Им будет грозить штраф от 500 до 3000 рублей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», предолимпийский чемпионат мира по боксу среди женщин состоится с 3 по 13 октября в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Приедут спортсменки из 75 стран.
В Улан-Удэ уже прилетели сборные нескольких стран.
Жителей Бурятии будут штрафовать за оружие в дни чемпионата мира по боксу
Общество, Фото:
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