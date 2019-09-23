В Бурятию прилетели сборные Турции, Швеции и Польши

Сегодня утром в Улан-Удэ на чемпионат по боксу среди женщин прилетела сборная Турции. В составе делегации 11 человек. Команду встретили в аэропорту «Байкал» традиционно, чем приятно удивили всех членов делегации, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.





21 сентября в аэропорту «Байкал» встретили сборную Польши, в составе делегации которой 10 человек.











Предолимпийский чемпионат мира по боксу среди женщин состоится с 3 по 13 октября в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Приедут спортсменки из 75 стран. Церемония открытия состоится 2 октября, она будет транслироваться на большом экране на площади Советов.



