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Чемпионат мира по боксу покажут в центре Улан-Удэ на большом экране

Чемпионат мира по боксу покажут в центре Улан-Удэ на большом экране
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На чемпионат мира по боксу среди женщин, который примет Улан-Удэ, заявились 75 стран

С 3 по 13 октября Улан-Удэ будет в центре мирового внимания любителей бокса. В эти дни в столице Бурятии пройдёт чемпионат мира по этому виду спорта.

На него приедут спортсмены 75 стран. Самая большая делегация ожидается от федерации бокса России.

- Общий период проведения чемпионата мира будет охватывать более месяца, если учитывать ранние приезды команд. Заявки на участие подали 75 стран. Наибольшее представительство будет у России. Также много спортсменов ожидается из США, Австралии, Германии, Франции, Англии, Индии, Италии, Казахстана и Нигерии. Есть страны от которых ожидаем лишь одного участника, такие как Барбадос, Гондурас. Географический охват самый разнообразный и очень большой, - сообщил заместитель руководителя АНО «Дирекция чемпионата мира по боксу 2019» Владимир Иринчеев.

На сегодняшний день, заявлено 855 участников, из них 344 спортсменки и 321 представитель команд. Также планируется приём более 100 официальных лиц и около 70 VIP-персон.



Церемония открытия чемпионата мира пройдёт 2 октября в ФСК. Организаторы подготовили яркое шоу с применением технологии 3D мэппинга. Спортивная программа начнётся 3 октября. Она будет состоять из двух частей: основная и финалы. 11 октября предусмотрен отдых. В этот день участники посетят Байкал. Финалы состоятся 12 и 13 октября.

Также готовятся развлекательные программы для гостей и жителей республики.

- Министерством культуры Бурятии готовится большая культурная программа. Это не только в рамках открытия и закрытия, это и в дни соревнований. Будут вестись прямые трансляции на центральной площади. Концерты также будут на площади и в других местах города. Во всех театрах готовятся насыщенные программы как для участников чемпионата, так и для гостей и жителей Бурятии, - сообщил министр спорта и молодёжной политики Вячеслав Дамдинцурунов.

Цены билетов на чемпионат мира по боксу среди женщин будут стартовать от 200-300 рублей. В дни финалов VIP-места будут стоить 2500–3500 рублей, обычные – 300-500 рублей. С 5 сентября билеты можно будет приобрести в Интернете, а середины месяца они появятся в кассе ФСК.

Однако на открытие жители Бурятии попасть не смогут.

- Весь зал будет занят делегациями команд. Тем не менее открытие будет транслироваться на большом экране, установленном на площади Советов, - отметил Владимир Иринчеев.

Но попасть на открытие есть шанс, для этого нужно придумать имя нерпе, которая стала символом чемпионата мира. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по электронной почте TALISMAN@ULANUDE2019.COM

- Экспертная комиссия выберет 10 лучших имён талисмана, и будет запущено интернет-голосование, по результатам которого наш логотип обретёт имя. Автор этого имени получит билет на церемонию открытия, - уточнил Владимир Иринчеев.



На данный момент главный тренер сборной России ещё не объявил список спортсменок, которые примут участие в чемпионате, однако присутствие в ней девушек из Бурятии возможно.

Сейчас на тренировочных сборах находятся чемпионки России 2019 года Людмила Воронцова и Кристина Ткачёва.

- Сборы проходят в Кисловодске. 11 сентября сборная команда России в составе 55 человек, это и спортсмены, и тренеры, прибывают в Бурятию. На неделю выезжают на Байкал, где пройдут акклиматизацию, адаптируются к временному поясу и после этого передут в Улан-Удэ, тренировочный процесс у них продолжится здесь. Во время тренировочного сбора будет окончательно сформирован состав сборной Российской Федерации. Но мы надеемся, что как минимум два спортсмена туда попадут, - добавил министр спорта и молодёжной политики Вячеслав Дамдинцурунов.

Прямые трансляции поединков чемпионата мира покажет федеральный канал «Матч».




Как сообщал «Байкал-Daily», к чемпионату было решено поменять плитку в центре Улан-Удэ, а также отремонтировать дорогу из аэропорта.
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