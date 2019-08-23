Колонию-поселение в Улан-Удэ проверили общественники

Члены общественной наблюдательной комиссии и представители общественного совета проверили условия отбывания наказания осуждённых



В рамках празднования Дня государственного флага России колонию-поселение №3 в Улан-Удэ посетили члены общественной наблюдательной комиссии во главе с председателем Николаем Ломако и представители общественного совета при УФСИН.



В ходе посещения они проверили условия отбывания наказания осуждённых и соблюдение их прав. В сопровождении заместителя начальника управления Алексея Кочетова, помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС Виктора Пластинина и начальника учреждения Бориса Поликарпова, гости осмотрели территорию колонии. Они побывали в жилых помещениях отрядов, столовой, воспитательном центре, где расположены библиотека, спортивный зал, кинотеатр.



Также представители общественного контроля поприсутствовали на открытии спортивной площадки, на которой после открытия прошёл матч по волейболу среди осуждённых.



В завершении обхода состоялось расширенное заседание общественного совета и Общественной наблюдательной комиссии. На нём обсудили вопросы, касающиеся деятельности уголовно-исполнительной системы региона, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

