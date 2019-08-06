В Бурятии утилизировано свыше 750 килограммов мясной продукции

Россельхознадзор подвёл итоги работы по профилактике африканской чумы свиней



Сотрудники ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии подвели итоги работы по профилактике африканской чумы свиней за семь месяцев на территории республики.



В целях недопущения заноса вируса африканской чумы свиней на территорию Бурятии в республике обследован 201 объект по содержанию и разведению свиней, переработке, хранению и реализации продукции свиноводства на предмет соблюдения законодательства, проверено 152 юридических лица и индивидуальных предпринимателей.



- В результате проверок выявлено 189 нарушений ветеринарного законодательства. Должностными лицами выдано 81 предписание об устранении нарушений, привлечено к административной ответственности 173 виновных лица, вынесено 49 предупреждений. Наложены штрафы на общую сумму 705 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе управления.



Чаще всего на свиноводческих фермах нарушались правила содержания свиней: отсутствовало ограждение территорий ферм, захламлённость; неудовлетворительное состояние животноводческих помещений; отсутствие при въезде на территорию ферм дезинфекционных барьеров (дезковриков); отсутствие документов, подтверждающих организацию и проведение дезинсекции, дератизации, дезакаризации, дезинфекции животноводческих объектов; отсутствие специальных площадок для складирования и хранения навоза; отсутствие специального транспорта для перевозки биологических отходов; не проведение работы по учёту (идентификации) животных, на свиноводческую продукцию отсутствовали ветеринарные документы, маркировка, она реализовывалась с истекшим срок годности, и нарушались условия её хранения.



Помимо этого, установлены факты несвоевременного гашения сопроводительных документов в информационной системе «Меркурий».



В результате выявленных нарушений утилизировано свыше 750 килограммов небезопасной мясной продукции.