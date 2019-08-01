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Минтранс России поможет восстановить подтопленные дороги Бурятии

Минтранс России поможет восстановить подтопленные дороги Бурятии
Общество, 
Об этом заявил Алексей Цыденов в соцсети

Глава Бурятии Алексей Цыденов попросил помочь вице-премьера правительства России Максима Акимова в восстановлении подтопленных дорог республики. Об этом он написал на своей странице в Facebook накануне.

- В рамках проведения проектного комитета по реализации проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» попросил вице-премьера правительства России Максима Алексеевича Акимова оказать содействие в ликвидации последствий паводков в Бурятии. В итоге зампред поручил минтрансу России помочь республике с восстановлением дорог, пострадавших от наводнения, - написал Алексей Цыденов.

По его словам, сегодня он вернётся в Улан-Удэ и отправится с коллегами в районы, где бушует стихия.

Как сообщал «Байкал-Daily», разлившаяся река Джида затопила дорогу. Под воду ушла проезжая часть на 165 км. автодороги «Гусиноозёрск - Петропавловка – Закаменск».

Накануне в пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что в республике на автодорогах регионального значения продолжаются работы по ликвидации последствий паводка и выхода воды на отдельные участки дорог.

На 31 июля проезд легкового транспорта закрыт только на участке с 167 км по 168 км Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск-граница с Монголией, где уровень воды упал с 1,5 метра до 0,5 метра. На всех подтопляемых участках автодорог установлены предупреждающие дорожные знаки, вешки.

- Протяжённость затопленного участка в Джидинском районе автодороги Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск-граница с Монголией (с 167 км по 168 км) составляет 1,5 км. Движение автотранспорта затруднено, осуществляется проезд грузового транспорта, - отметили в пресс-службе регионального правительства.

Также движение автотранспорта восстановлено на 9 км автодороги Нижний Бургалтай – Желтура – граница с Монголией, где 29 июля произошло подтопление. Протяженность затопленного участка 50 метров, уровень воды над проезжей частью снизился с 50 см до 15 см на 31 июля.

В Закаменском районе на данной автодороге с 286 км по 300 км, в районе села Нурта, произошло подтопление участков автомобильной дороги глубиной до 50 см. Движение автотранспорта было прервано и восстановлено к 31 июля. Также имеются размывы земляного полотна на участке с 205 км по 208 км. Ущерб составит около 700 тысяч рублей. Работы выполняются за счёт основного контракта по содержанию автодорог подрядной организацией ООО «ДСУ».

В Селенгинском районе на данной автодороге с 3 км по 23 км также произошли размывы кюветов и обочин участков, проезд автотранспорта не прерывался. В низинах, где автомобильная дорога проходит в «нулевых» отметках селевые потоки переливались через автодорогу, протекали вдоль дороги по кюветам. Особенно пострадали следующие участки: 3,12,13,15,16 км. В местах перелива селевого потока через автодорогу происходило отложение песка, ила, камней большого размера. Ущерб составил около 4 млн руб.

29 июля произошло подтопление участка дороги Каменный Ключ-Белоозерск-Джида на км 26, км27, км28. Протяженность участков до 50 метров, уровень воды над проезжей частью 5 см. Ущерб будет установлен после схода воды. Движение автотранспорта не прерывалось.

29 июля произошёл размыв участка дороги Стрелка – Подлопатки в Селенгинском районе на 5 км. Ущерб устанавливается. Движение автотранспорта не прерывалось.

На пострадавших участках дорог в Селенгинском районе начались восстановительные работы – идет укрепление земляного полотна, обустройство водоотвода, укрепление кюветов и обочин, на остальных участках дорог работы начнутся после снижения уровня воды. Специалисты минтранса и ГКУ Бурятрегионавтодор проводят мониторинг затопленных участков дорог. 

Также накануне в пресс-службе МВД по Бурятии информировали, что в Джидинском районе в 5 километрах от села Дырестуй из-за розлива реки Джида подтоплено около 400 метров автодороги Петропавловка-Дырестуй-Джида. В связи с этим проезд автомобильного транспорта был прекращён. Имеется объездная дорога.  

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