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В Бурятии река Джида затопила дорогу

В Бурятии река Джида затопила дорогу
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В Джидинском районе Бурятии закрыли движение на автодороге

В Джидинском районе Бурятии из берегов вышла река Джида. Вода затопила проезжую часть на 165 км. автодороги «Гусиноозёрск - Петропавловка – Закаменск».

- В настоящий момент на данном участке дороги движение транспортных средств ограничено, - сообщает УГИБДД по Бурятии. 




На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, дорожные службы.

Госавтоинспекция просит воздержаться от поездок в данном направлении.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Тарбагатайском районе Бурятии после ливня подтопило село Большой Куналей.


подтопление дороги
 
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