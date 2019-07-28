В Бурятии река Джида затопила дорогу

В Джидинском районе Бурятии закрыли движение на автодороге
В Джидинском районе Бурятии из берегов вышла река Джида. Вода затопила проезжую часть на 165 км. автодороги «Гусиноозёрск - Петропавловка – Закаменск».
- В настоящий момент на данном участке дороги движение транспортных средств ограничено, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
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На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, дорожные службы.
Госавтоинспекция просит воздержаться от поездок в данном направлении.
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