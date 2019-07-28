В Бурятии река Джида затопила дорогу

В Джидинском районе Бурятии из берегов вышла река Джида. Вода затопила проезжую часть на 165 км. автодороги «Гусиноозёрск - Петропавловка – Закаменск».- В настоящий момент на данном участке дороги движение транспортных средств ограничено, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

Читают сейчас