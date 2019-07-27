В Улан-Удэ прошёл всероссийский турнир «Стрелы Байкала»: фоторепортаж

С 23 по 26 июля на Центральном стадионе в столице Бурятии прошли всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Стрелы Байкала». В турнире приняли участие 247 лучников из 8 регионов России в дисциплинах - классический и блочный лук.
Церемония открытия состоялась на этой неделе - 23 июля. Квалификационные же раунды у мужчин и женщин состоялись 24 и 25 июля. Финалы в личном и командном первенстве, а также закрытие прошло накануне, 26 июля. Спортсменам, занявшим 1, 2 и 3 места, вручали дипломы, денежные призы в размере 25, 15, 10 тысяч рублей соответственно, тренеру победителя - 5 тысяч.
Кроме того, вчера на Центральном стадионе стартовал кубок России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Заявки для участия в соревнованиях подали спортсмены из 13 регионов страны. Бурятию представят 11 спортсменов Республиканской спортивно-адаптивной школы, среди которых лидеры основного состава сборной России.
Состязания будут проходить до 30 июля.
Результаты личных соревнований «Стрелы Байкала»:
- классический лук, мужчины:
1 место – Дугаров Булат;
2 место – Цыбжитов Болот;
3 место – Цыдыпов Эрдэм;
- классический лук, женщины:
2 место – Цыбжитов Болот;
3 место – Цыдыпов Эрдэм;
- классический лук, женщины:
1 место - Цыремпилова Саяна;
2 место - Эрдыниева Наталья;
3 место - Гомбоева Светлана;
- блочный лук, мужчины:
2 место - Эрдыниева Наталья;
3 место - Гомбоева Светлана;
- блочный лук, мужчины:
1 место - Дамбаев Александр;
2 место - Шенхоров Сергей;
3 место – Ринчино Чингис;
- блочный лук, женщины:
3 место – Ринчино Чингис;
- блочный лук, женщины:
1 место – Бальжанова Виктория;
2 место – Перфильева Дарья;
3 место – Цыренжапова Тамара.
Результаты командных соревнований:
2 место – Перфильева Дарья;
3 место – Цыренжапова Тамара.
Результаты командных соревнований:
- классический лук, мужчины:
1 место – РСШОР;
2 место – СШОР 10;
3 место – СШОР 1;
- классический лук, женщины:
2 место – СШОР 10;
3 место – СШОР 1;
- классический лук, женщины:
1 место – Забайкальский край;
2 место – РСШОР;
3 место – СШОР 10;
- блочный лук, мужчины:
2 место – РСШОР;
3 место – СШОР 10;
- блочный лук, мужчины:
1 место – Забайкальский край;
2 место – ЦСКА;
3 место – Республика Саха;
- блочный лук, женщины:
2 место – ЦСКА;
3 место – Республика Саха;
- блочный лук, женщины:
1 место – ЦСКА;
2 место – город Чита;
3 место – Бурятия.
2 место – город Чита;
3 место – Бурятия.