В Улан-Удэ прошёл всероссийский турнир «Стрелы Байкала»: фоторепортаж



Состязания будут проходить до 30 июля.



Результаты личных соревнований «Стрелы Байкала»:



- классический лук, мужчины: 1 место – Дугаров Булат;

2 место – Цыбжитов Болот;

3 место – Цыдыпов Эрдэм;



- классический лук, женщины: 1 место - Цыремпилова Саяна;

2 место - Эрдыниева Наталья;

3 место - Гомбоева Светлана;



- блочный лук, мужчины: 1 место - Дамбаев Александр; 2 место - Шенхоров Сергей;

3 место – Ринчино Чингис;



- блочный лук, женщины: 1 место – Бальжанова Виктория;

2 место – Перфильева Дарья;

3 место – Цыренжапова Тамара.



Результаты командных соревнований:

- классический лук, мужчины: 1 место – РСШОР;

2 место – СШОР 10;

3 место – СШОР 1;



- классический лук, женщины: 1 место – Забайкальский край;

2 место – РСШОР;

3 место – СШОР 10;



- блочный лук, мужчины: 1 место – Забайкальский край;

2 место – ЦСКА;

3 место – Республика Саха;



- блочный лук, женщины: 1 место – ЦСКА;

2 место – город Чита;

3 место – Бурятия.

Состязания будут проходить до 30 июля.

С 23 по 26 июля на Центральном стадионе в столице Бурятии прошли всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Стрелы Байкала». В турнире приняли участие 247 лучников из 8 регионов России в дисциплинах - классический и блочный лук.Церемония открытия состоялась на этой неделе - 23 июля. Квалификационные же раунды у мужчин и женщин состоялись 24 и 25 июля. Финалы в личном и командном первенстве, а также закрытие прошло накануне, 26 июля. Спортсменам, занявшим 1, 2 и 3 места, вручали дипломы, денежные призы в размере 25, 15, 10 тысяч рублей соответственно, тренеру победителя - 5 тысяч.Кроме того, вчера на Центральном стадионе стартовал кубок России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Заявки для участия в соревнованиях подали спортсмены из 13 регионов страны. Бурятию представят 11 спортсменов Республиканской спортивно-адаптивной школы, среди которых лидеры основного состава сборной России.