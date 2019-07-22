В Бурятии школьники повторили основы поведения на дороге

В Иволгинском районе в детском лагере «Черемушки» сотрудники ГИБДД и представители районного управления образования провели викторину «Правила дорожного движения - это наше спасение!»
Мероприятие началось с выступления ребят, которые подготовили тематические сценки и творческие номера по правилам дорожной безопасности. После школьники разделились на четыре команды и приступили к выполнению заданий викторины.
Между участниками развернулись интересные обсуждения, ребята выражали свое мнение по вопросам ПДД, с удовольствием выполняли задания, разгадывали ребусы и загадки. Конкурс был завершен с одинаковым счетом, памятными подарками были отмечены все ребята.
В завершение встречи автоинспекторы подарили школьникам яркие светоотражатели, сообщает УГИБДД по Бурятии.
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