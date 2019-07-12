Заявки принимаются с 12 по 31 июля
Конкурс на соискание грантов и премий Администрации города Улан-Удэ в сфере культуры и искусства объявил городской Комитет по культуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
С 12 июля начинается приём документов на соискание. Конкурсные заявки и прилагаемые к ним документы принимаются Комитетом по культуре по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 13. Заявки принимаются в рабочие дни с 8:30 до 17:30, перерыв на обед с 12:00 до 13:00. Окончание приёма заявок – 31 июля 2019 года. Контактный телефон: 21-33-23.
Конкурс проводится во исполнение постановления Администрации г. Улан-Удэ от 05.10.2012 № 414 «О конкурсе на соискание грантов и премий Администрации г. Улан-Удэ в сфере культуры и искусства» и в соответствии с Распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 03.07.2019 г. № 806-р «О проведении конкурса на соискание грантов и премий Администрации г. Улан-Удэ в сфере культуры и искусства».
Мэрия Улан-Удэ проводит конкурс на гранты в сфере культуры и искусства
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