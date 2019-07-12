12 Июля

11 Июля

Популярное

Мэрия Улан-Удэ проводит конкурс на гранты в сфере культуры и искусства

Мэрия Улан-Удэ проводит конкурс на гранты в сфере культуры и искусства
Общество, 
Заявки принимаются с 12 по 31 июля

Конкурс на соискание грантов и премий Администрации города Улан-Удэ в сфере культуры и искусства объявил городской Комитет по культуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 12 июля начинается приём документов на соискание. Конкурсные заявки и прилагаемые к ним документы принимаются Комитетом по культуре по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 13. Заявки принимаются в рабочие дни с 8:30 до 17:30, перерыв на обед с 12:00 до 13:00. Окончание приёма заявок – 31 июля 2019 года. Контактный телефон: 21-33-23.

Конкурс проводится во исполнение постановления Администрации г. Улан-Удэ от 05.10.2012 № 414 «О конкурсе на соискание грантов и премий Администрации г. Улан-Удэ в сфере культуры и искусства» и в соответствии с Распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 03.07.2019 г. № 806-р «О проведении конкурса на соискание грантов и премий Администрации г. Улан-Удэ в сфере культуры и искусства».
конкурс гранты премия Улан-Удэ комитет по культуре администрация Улан-Удэ культура искусство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Байкальске массово угостят клубничным пирогом
В Байкальске массово угостят клубничным пирогом
Общество, 12.07.2019
3 дня в городе будет идти клубничный фестиваль «Виктория»
В Бурятии пройдёт фестиваль латиноамериканских танцев
В Бурятии пройдёт фестиваль латиноамериканских танцев
Общество, 12.07.2019
Участникам покажут мастер-класс по сальсе, бачате, кизомбе и реггетону
Иркутский студент разрабатывает эффективный аппарат для очистки природного газа
Иркутский студент разрабатывает эффективный аппарат для очистки природного газа
Общество, 12.07.2019
Проектом уже заинтересовались компании нефтегазовой отрасли
Лучшими наездниками Улан-Удэ стали «Колобок» и «Золушка»
Лучшими наездниками Улан-Удэ стали «Колобок» и «Золушка»
Общество, 12.07.2019
В столице Бурятии прошёл детсадовский Сурхарбан
В Иркутской области ждут заявки на фестиваль национальных культур
В Иркутской области ждут заявки на фестиваль национальных культур
Общество, 12.07.2019
Начался приём заявок на участие в гала-концерте молодёжного фестиваля «Мой народ – моя гордость»
Глава Бурятии вручил госпремии спортсменам республики
Глава Бурятии вручил госпремии спортсменам республики
Общество, 12.07.2019
Сертификаты получили 53 спортсмена и тренера
В Иркутскую область прибыл министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
В Иркутскую область прибыл министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Общество, 12.07.2019
В Тулуне он проведёт совещание по вопросу о ликвидации последствий ЧС
В нацпарке в Бурятии убрали мусор за туристами
В нацпарке в Бурятии убрали мусор за туристами
Общество, 12.07.2019
Всего было вывезено 2,5 кубометров мусора
В Бурятии подвели итоги игры «Сполох»
В Бурятии подвели итоги игры «Сполох»
Общество, 12.07.2019
Победителем и обладателем путёвки во всероссийский детский центр «Смена» стала команда «Рубеж» школы №4 Закаменска
В Забайкалье истребители Су-30СМ перехватили «нарушителя»
В Забайкалье истребители Су-30СМ перехватили «нарушителя»
Общество, 12.07.2019
В ходе учений было выполнено 50 лётных смен
В Бурятии создадут объединение экскурсоводов
В Бурятии создадут объединение экскурсоводов
Общество, 12.07.2019
В профильном министерстве прошла рабочая встреча
Купаться в Селенге в Улан-Удэ небезопасно
Купаться в Селенге в Улан-Удэ небезопасно
Общество, 12.07.2019
Установлены превышения гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, содержанию железа
В Улан-Удэ закроют переезд Нефтебаза
В Улан-Удэ закроют переезд Нефтебаза
Общество, 12.07.2019
На железнодорожном переезде Нефтебаза по улице Левченко в Улан-Удэ с 14 по 15 июля будут проводиться ремонтные работы.

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^