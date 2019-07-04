В центре Читы займутся уличным спортом, косплеем и танцами

Мероприятия состоятся на площади имени Ленина



С 6 по 14 июля центральная площадь Читы – площадь имени Ленина станет площадкой для множества интересных спортивных и культурных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города и правительства Забайкальского края.



Так, 6 июля с 17:00 до 18:00 на площади горожан и гостей столицы порадует познавательно-развлекательная программа. С 18:00 до 19:00 они могут побывать на уличном фестивале косплея «Кибо – 2019». С 19:00 до 20:00 будут организованы мастер-классы по танцевальным стилям. В этот день с 15:00 до 16:00 будет организована познавательно-развлекательная программа и в Шахматном парке.



7 июля с 17:00 до 20:00 на площади имени Ленина будут работать тематические площадки, посвящённые Дню семьи, любви и верности. С 18:30 до 19:30 пройдёт концерт шоу-проекта «Вневременье». С 19:30 до 22:00 у музыкального фонтана состоится мастер-класс по кизомбе. Продолжатся торжества в честь Дня семьи, любви и верности 8 июля на лофт-площадке в Забайкальской краевой филармонии и в парке «Коллективный труд».



В четверг, 11 июля, на площади состоится спортивный праздник. В 17:00 начнутся турнир по стритболу и соревнования по воркауту. Посмотреть соревнования приглашаются все желающие. Турнир продлится до 20:00.



12 июля в честь дня святых апостолов Петра и Павла с 17:00 до 20:00 на площади имени Ленина пройдёт «Петровская ярмарка». Для забайкальцев будет представлена выставка декоративно-прикладного творчества, тематические и игровые площадки. Здесь каждый сможет приобщиться к увлекательному миру художественного творчества и приобрести подарки и сувениры ручной работы для себя и своих близких. К участию приглашаются самодеятельные художники и мастера декоративно-прикладного творчества региона.



13 июля с 11:00 до 12.00 зрителей на площади ожидает познавательно-развлекательная программа. С 18:00 до 19:00 будет организован детский праздник с шоу мыльных пузырей и аквагримом. С 19:00 до 20:00 состоится спортивный праздник «Век колеса». С 20:00 до 21:00 пройдёт мастер-класс по танцевальным стилям.



14 июля с 16:00 до 17:00 будет проведён квест «Координаты» на локальное спортивное ориентирование. С 17:00 до 18:00 знатоки сойдутся на городской интеллектуальной игре «Мозгобойня – район на район». С 21:00 до 22:00 вновь состоятся мастер-классы по танцевальным стилям. Также в этот день с 18:00 до 19:00 на другой площади – площади Декабристов горожан ждёт познавательно-развлекательная программа.

