Конкурсы «Буузоед» и «Бурятский сладкоежка» пройдут в Улан-Удэ

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9 февраля в парке «Юбилейный» пройдёт праздник «Сагаалганай Баяр».- В этот день зрители окунутся в приятную атмосферу любимого всеми праздника. Для вас пройдут спортивные соревнования по национальным видам спорта, выступят лучшие солисты и художественные коллективы Бурятии, которые представят вниманию зрителей театрализованную, концертно-развлекательную программу с танцевальными номерами и народными песнями, - сообщили организаторы в соцсети.Также горожане смогут принять участие в конкурсах «Буузоед» - среди взрослой аудитории, и «Бурятский сладкоежка» - среди детской аудитории.Изюминкой праздника станет мастер – класс по ёхору, где все желающие смогут научиться танцевать всеми любимый танец.В конце праздника артистка Дулма Сунрапова исполнит песню про ёхор, и все коллективы, зрители примут участие в массовом коллективном танце.