Это связано с проведением ремонтных работ
Сегодня не будет работать с 14:00 до 15:00 светофор на перекрёстке улицы Гагарина – проспект 50-лет Октября, сообщает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству города.
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06 Августа
05 Августа
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В центре Улан-Удэ отключат светофор
Общество, Фото:
Это связано с проведением ремонтных работ
Сегодня не будет работать с 14:00 до 15:00 светофор на перекрёстке улицы Гагарина – проспект 50-лет Октября, сообщает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству города.
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