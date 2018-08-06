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В центре Улан-Удэ отключат светофор

В центре Улан-Удэ отключат светофор
Общество,  Фото:pixabay.com
Это связано с проведением ремонтных работ 

В связи с плановым ремонтом «Улан-Удэ Энерго» 6 августа временно будет отключен светофор. Объект отключат в центре Улан-Удэ на Элеваторе.

Сегодня не будет работать с 14:00 до 15:00 светофор на перекрёстке улицы Гагарина – проспект 50-лет Октября, сообщает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству города. 
светофоры
 
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