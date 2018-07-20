В Росгвардии по Бурятии прошла большая проверка

В течение трёх дней в управлении Росгвардии по Бурятии работала группа офицеров из Сибирского округа войск национальной гвардии РФ



Руководил проверкой командующий Сибирским округом по вооружению – начальник техники и вооружения генерал-майор Игит Менафов.



- Группой было проверены вопросы технического обеспечения подразделений: автомобильная и бронетанковая техника, вооружение, метрология, работа военно-автомобильной инспекции. Специалисты совершили рабочую поездку в Тарбагатайский, Кабанский, Прибайкальский районы республики с целью проверки подразделений вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.



Подводя итоги работы в Бурятии, Игит Менафов отметил положительную тенденцию по техническому обеспечению.



- Необходимо продолжать работу по совершенствованию объектов технического обеспечения. Парк автомобильной техники управления будет пополнен новыми образцами технических средств, - сказал он.



