В течение трёх дней в управлении Росгвардии по Бурятии работала группа офицеров из Сибирского округа войск национальной гвардии РФ
Руководил проверкой командующий Сибирским округом по вооружению – начальник техники и вооружения генерал-майор Игит Менафов.
- Группой было проверены вопросы технического обеспечения подразделений: автомобильная и бронетанковая техника, вооружение, метрология, работа военно-автомобильной инспекции. Специалисты совершили рабочую поездку в Тарбагатайский, Кабанский, Прибайкальский районы республики с целью проверки подразделений вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.
Подводя итоги работы в Бурятии, Игит Менафов отметил положительную тенденцию по техническому обеспечению.
- Необходимо продолжать работу по совершенствованию объектов технического обеспечения. Парк автомобильной техники управления будет пополнен новыми образцами технических средств, - сказал он.
В Росгвардии по Бурятии прошла большая проверка
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