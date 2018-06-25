Ребята в конце игры нашли «сладкий» клад
В этом году исполняется 95 лет республике и 80 лет районам Улан-Удэ. 19-20 июня детская библиотека - филиал №17 - провела 2 квест-игры, посвящённые этим событиям.
В мероприятиях приняли участие учащиеся школ № 20 и 35.
Игра состояла из четырёх этапов по Октябрьскому району (библиотека — памятник Алдару Цыденжапову — Сбербанк — Русский драматический театр имени Бестужева), в ходе которых дети искали подсказки.
Пройдя все туры, выполнив все задания, участники нашли «сладкий» клад на кассе Русского драматического театра, сообщает Централизованная библиотечная система.
В Улан-Удэ прошёл детский квест
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