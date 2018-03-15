Посланник культуры Монголии в РФ прибыл в Бурятию



Накануне с рабочим визитом Улан-Удэ посетил советник вице-премьера Монголии, посланник культуры Монголии в России господин Хурлбаатр Дамдинсурэн, сообщает пресс-служба Национального музея Бурятии.



В Художественном музее имени Сампилова на выставке монгольских фотографов генеральный консул Монголии в Улан-Удэ Дамдин Чадраабал представил нового посланника культуры Монголии в РФ руководству министерства культуры Бурятии, Союзу художников республики, учреждениям культуры, а также признанным деятелям культуры и молодому поколению работников культуры.



Отметим, господин Дамдинсурэн недавно назначен на пост посланника культуры Монголии в России. Свою первую встречу с представителями культуры РФ он решил провести именно в Бурятии, поскольку считает Улан-Удэ своим родным городом. В детстве он с семьей жил и учился здесь, множество теплых воспоминаний связано у него с Байкалом, республикой и ее жителями.



Директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева поделилась планами и ожиданиями от встречи с посланником культуры Монголии: – Господин Дамдинсурэн - очень известный продюсер в Монголии, и проводит большую работу с художниками. У него большой проект - биеннале искусств в Улан-Баторе. Нам очень важны не только официальные контакты с соседним государством, но и человеческие, а также творческие. Сегодня запланированы переговоры с Союзом художников Бурятии, возможно, будет подписано соглашение об активном творческом диалоге и сотрудничестве между художниками Бурятии и Монголии. Нам очень приятно, что свои официальные мероприятия в качестве посланника в России он начинает именно с Бурятии.