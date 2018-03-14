Для жителей проведут ярмарку вакансий
В Ангарске 15 марта в 14 часов пройдёт ярмарка вакансий для граждан и работодателей. Мероприятие организует городской центр занятости. В рамках ярмарки пройдут консультации по вопросам оказания государственных услуг в сфере занятости, трудовому праву и мастер-класс по составлению резюме.
Специалисты ознакомят соискателей с предложениями регионального банка вакансий и портала «Работа в России».
Программа ярмарки включает в себя работу нескольких секций: «Картотека резерва кадров», «Хочу получить профессию», «Совершенствую резюме», «Ищу себя на рынке труда» и «Организую своё дело», сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Ангарчанам расскажут, как написать резюме и организовать бизнес
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