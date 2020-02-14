Модернизация может снизить негативное влияние на экологию и повысить качество теплоснабжения
Сегодня на заседании коллегии администрации Железнодорожного района Улан-Удэ мэр столицы Игорь Шутенков сообщил о том, что на модернизацию котельной в микрорайоне Загорск выделят 28 миллионов рублей.
- Сегодня совместно с правительством республики мы решили вопрос о выделении 28 млн рублей на модернизацию котельной в мкрн Загорск. Обещали на апрельской сессии эти деньги уже поставить, поэтому необходимо приступать к этой работе, - сказал мэр. - Результатом должно стать снижение негативного влияния на экологию города и улучшение качества теплоснабжения горожан.
Как сообщал «Байкал-Daily», воздух в Загорске, где живёт более 40 тысяч жителей, загрязняется уже много лет. Одна из котельных и вовсе находится в центре посёлка, рядом со школой и бассейном. Помимо выбросов сажи из дымовой трубы, мелкая угольная пыль с угольного склада разносится ветром. Медики подтверждают, что уровень заболеваний в Загорске выше, чем в среднем по Бурятии.
В 2013 году жители Загорска даже пообещали на собственные деньги поставить бронзовый памятник бывшему мэру Александру Голкову, коли он бы решил проблему.
В Улан-Удэ выделят 28 миллионов на коптящую котельную в Загорске
Экономика, Фото:
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