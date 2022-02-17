Арендатору выдано предостережение
Четыре земельных участка сельскохозяйственного назначения, расположенных в местности Сагаан-Шулуута Еравнинского района Бурятии, заросли травой. Площадь зарастания составила 87 гектаров.
Нарушение выявил государственный инспектор управления Россельхознадзора во время проверки.
Арендатору наделов выдано предостережение, сообщили в пресс-службе управления.
В Бурятии 87 га сельхозучастков заросли травой
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