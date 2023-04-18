Генпрокуратура: На Дальнем Востоке в 2023 году уже зарегистрировано 513 лесных пожаров

Бурятия в тройке лидеров

С начала текущего года на территории Дальневосточного федерального округа зарегистрировано 513 лесных пожаров. Их количество по сравнению с прошлым годом увеличилось на 17%. Площадь возгораний возросла в более чем в 4,5 раза (с 35,9 до 166 тыс. га). Об этом сообщило 17 апреля управление Генпрокуратуры России в ДФО.

Наибольшее количество природных возгораний зафиксировано в Приморском (136), Забайкальском (103) краях, Республике Бурятия (88), Хабаровском крае (73), Амурской области (59), Еврейской автономной области (54).

Бурятию признали неготовой к пожароопасному сезону 2023 года по итогам проведённых Департаментом лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу проверок. Вместе с республикой в списке Забайкальский край и Еврейская автономная область.

Между тем, например, за сутки 16 апреля лесных пожаров, как писал «Байкал-Daily», в Бурятии не зафиксировали.

В республиках Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Магаданской, Сахалинской областях по требованию прокуратуры устранены нарушения законодательства при реализации уполномоченными органами и учреждениями подготовительных мероприятий, обеспечению специализированных формирований необходимым количеством работников, средств, техникой предупреждения и тушения лесных пожаров, их должному обслуживанию.

Состояние законности в сфере охраны лесов и населенных пунктов от природных пожаров находится на постоянном контроле органов прокуратуры.