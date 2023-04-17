17 апреля

16 апреля

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В Бурятии нет лесных пожаров

В Бурятии нет лесных пожаров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства

За прошедшие сутки, 16 апреля, лесных пожаров в Бурятии не обнаружено. Нет их и на утро 17 апреля.

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 апреля в Селенгинском районе разгорелся сильный лесной пожар. Его виновником стал пастух, который бросил непотушенный бычок в траву на животноводческой стоянке.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. 
лесные пожары

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