Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства
За прошедшие сутки, 16 апреля, лесных пожаров в Бурятии не обнаружено. Нет их и на утро 17 апреля.
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 апреля в Селенгинском районе разгорелся сильный лесной пожар. Его виновником стал пастух, который бросил непотушенный бычок в траву на животноводческой стоянке.
В Бурятии действует особый противопожарный режим.
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, Фото:
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