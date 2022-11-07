Взрывотехники Росгвардии осмотрели объекты
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром, 7 ноября, поступило сообщение о минировании зданий Советского, Железнодорожного районных судов Улан-Удэ и Арбитражного суда Бурятии. Сотрудники экстренных служб тут же прибыли на место для оперативного реагирования, оцепили прилегающую территорию, а также эвакуировали людей.
- Взрывотехники ОМОН в ходе осмотра административных зданий судов опасных устройств и предметов не обнаружили, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.
Подобные сообщения рассылаются не впервые. Неделю назад подобные письма получали три общеобразовательные школы, детско-юношеская спортивная школа, два диспансера и две поликлиники. Сообщения оказались ложными.
14 октября эвакуировали сотрудников и посетителей Верховного суда Бурятии, а также Советского, Октябрьского, Железнодорожного районного судов, а также военкомата. Сообщения о заложенных взрывных устройствах также не подтвердились.
В конце августа угрозы получили почти все районные суды республики.
Весной лжеминёры не раз сообщали о якобы заложенных «бомбах» в городских школах.
«Минирование» судов в Улан-Удэ не подтвердилось
Происшествия, Фото:
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