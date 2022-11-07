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В Улан-Удэ «заминировали» три суда

В Улан-Удэ «заминировали» три суда
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На месте работают сотрудники спецслужб

В Улан-Удэ вновь оцепили здания нескольких судов. Как стало известно «Байкал-Daily», сообщения с угрозами взрыва сегодня поступили в Советский, Железнодорожный районный суды и в Арбитражный суд Бурятии.

На месте работают сотрудники спецслужб. Подробности происшествия, вероятно, будут позднее.

Как сообщал «Байкал-Daily», неделю назад подобные письма получали три общеобразовательные школы, детско-юношеская спортивная школа, два диспансера и две поликлиники. Сообщения оказались ложными. 

14 октября эвакуировали сотрудников и посетителей Верховного суда Бурятии, а также Советского, Октябрьского, Железнодорожного районного судов, а также военкомата. Сообщения о заложенных взрывных устройствах оказались ложными

В конце августа угрозы получили почти все районные суды республики.

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