На месте работают сотрудники спецслужб
В Улан-Удэ вновь оцепили здания нескольких судов. Как стало известно «Байкал-Daily», сообщения с угрозами взрыва сегодня поступили в Советский, Железнодорожный районный суды и в Арбитражный суд Бурятии.
На месте работают сотрудники спецслужб. Подробности происшествия, вероятно, будут позднее.
Как сообщал «Байкал-Daily», неделю назад подобные письма получали три общеобразовательные школы, детско-юношеская спортивная школа, два диспансера и две поликлиники. Сообщения оказались ложными.
14 октября эвакуировали сотрудников и посетителей Верховного суда Бурятии, а также Советского, Октябрьского, Железнодорожного районного судов, а также военкомата. Сообщения о заложенных взрывных устройствах оказались ложными.
В конце августа угрозы получили почти все районные суды республики.
В Улан-Удэ «заминировали» три суда
Происшествия, Фото:
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