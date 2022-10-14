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«Минирования» судов и военкоматов в Улан-Удэ оказались ложными

«Минирования» судов и военкоматов в Улан-Удэ оказались ложными
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Взрывотехники обследовали здания

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром, 14 октября поступило сообщение о минировании зданий судебной системы и военкоматов Улан-Удэ. Сотрудники экстренных служб прибыли на место для оперативного реагирования. Они организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуировали людей.

- Взрывотехники ОМОН в ходе осмотра административных зданий Верховного суда, судов Советского, Октябрьского и Железнодорожного районов, а также военного комиссариата республики, военкомата Железнодорожного и Советского районов и военного гарнизонного суда опасных устройств и предметов не обнаружили, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Отметим, вчера по городу также прокатилась «волна минирований». Сообщения об угрозе взрыва получили Улан-Удэнский авиазавод, Дом печати, здание телекомпании «Тивиком» и др. Все сообщения оказались ложными.

5 октября на улице Боевая также оцепляли административное здание военного комиссариата Бурятии по аналогичной причине.
угроза взрыва

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