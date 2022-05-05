Эвакуировали учащихся двух учреждений
В Улан-Удэ после недельного затишья вновь поступили анонимные сообщения об «угрозе взрывов» в школах города. Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня утром эвакуировали учащихся школы № 26 и детской школы искусств №2.
На месте работают сотрудники спецслужб. Результаты обследований будут известны позднее.
Возможно, список школ увеличится.
Как сообщал «Байкал-Daily», анонимные письма о заложенных взрывных устройствах активно стали поступать в городские школы с середины апреля. Так, 14 апреля сообщения получили школы №№ 32 и 49. Следующие анонимки были 19-го и 20-го апреля. 21 апреля эвакуировали практически все городские школы.
Утром 27 апреля вновь эвакуировали четыре школы №№ 4, 44, 29, 52.
Все сообщения оказались ложными.
Кроме того, сегодня утром неизвестные отправили сообщение с угрозами в адрес Гусиноозёрской ГРЭС.
В Улан-Удэ вновь «заминировали» школы
Происшествия, Фото:
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