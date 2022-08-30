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В Бурятии «заминированными» оказались почти все районные суды

В Бурятии «заминированными» оказались почти все районные суды
Происшествия,  Фото:администрация Тункинского района; пресс-служба Баунтовского районного суда
Здания осмотрели взрывотехники

В Бурятии специалисты обследовали суды, в которые поступили сообщения с угрозами взрыва. Как сообщал «Байкал-Daily», утром «заминированными» оказались суды Советского, Октябрьского, Железнодорожного районов Улан-Удэ, Арбитражный суд Бурятии, Иволгинский районный суд. 

Позже выяснилось, что угрозы получили почти все районные суды республики.

- По свидетельствам очевидцев, между 9.30 и 10 часами утра в Тункинский районный суд поступил анонимный звонок, что здание суда заминировано. Паники не наблюдается. Ситуация находится под контролем, - сообщила, в частности, пресс-служба администрации Тункинского района.

В свою очередь, в пресс-службе Баунтовского районного суда рассказали, что угрозы поступили на электронную почту. В суде в этот момент проходили два судебных заседания, в здании находились 14 человек.

- Судебные процессы были прерваны, организована немедленная эвакуация работников суда и посетителей, - сообщили в районном суде.




Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на места для оперативного реагирования и оцепили прилегающие территории. Также были эвакуированы люди.

- Взрывотехники ОМОН Росгвардии совместно с сотрудниками полиции в ходе осмотра административных зданий судов опасных устройств и предметов не обнаружили, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства.

Это сообщение о лжеминировании стало в Бурятии третьим за короткое время. Предыдущие были на зафиксированы прошлой неделе в понедельник и в среду – 22 и 24 августа – и также касались судов. Сообщения об опасных устройствах не находят своего подтверждения. 
угроза взрыва суд

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