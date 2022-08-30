В Бурятии «заминированными» оказались почти все районные суды

В Бурятии специалисты обследовали суды, в которые поступили сообщения с угрозами взрыва. Как сообщал «Байкал-Daily», утром «заминированными» оказались суды Советского, Октябрьского, Железнодорожного районов Улан-Удэ, Арбитражный суд Бурятии, Иволгинский районный суд.
Позже выяснилось, что угрозы получили почти все районные суды республики.
- По свидетельствам очевидцев, между 9.30 и 10 часами утра в Тункинский районный суд поступил анонимный звонок, что здание суда заминировано. Паники не наблюдается. Ситуация находится под контролем, - сообщила, в частности, пресс-служба администрации Тункинского района.
- Судебные процессы были прерваны, организована немедленная эвакуация работников суда и посетителей, - сообщили в районном суде.
Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на места для оперативного реагирования и оцепили прилегающие территории. Также были эвакуированы люди.
- Взрывотехники ОМОН Росгвардии совместно с сотрудниками полиции в ходе осмотра административных зданий судов опасных устройств и предметов не обнаружили, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства.
Это сообщение о лжеминировании стало в Бурятии третьим за короткое время. Предыдущие были на зафиксированы прошлой неделе в понедельник и в среду – 22 и 24 августа – и также касались судов. Сообщения об опасных устройствах не находят своего подтверждения.