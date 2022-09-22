С начала года произошло 130 ДТП, связанных с наездами на животных
Накануне вечером, 21 сентября, в Селенгинском районе Бурятии произошло очередное ДТП с участием коровы.
- 30-летний водитель автомобиля «Субару Аутбэк», следуя по федеральной автодороге Улан-Удэ – Кяхта, в 3 км от села Жаргаланта совершил наезд на корову, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии травмы получила 32-летняя пассажирка. Она была госпитализирована в Гусиноозерскую центральную районную больницу.
С начала года на дорогах республики зарегистрировано 130 ДТП, связанных с наездами на животных, в том числе домашний скот. В результате таких происшествий погибли два человека, 19 получили травмы.
Как сообщал «Байкал-Daily», все последние такие аварии происходили в Селенгинском районе. Так, ночью 20 сентября в 6 км от Новоселенгинска
водитель «Тойоты Камри» врезался сразу в двух коров.
10 сентября в 10 км от села Харгана водитель «Тойота Королла» сбил корову, в результате чего пострадали четыре человека.
20 сентября грузовик возле села Жаргаланта перевернулся и улетел в кювет. По предварительной информации, водитель пытался объехать корову.
В Бурятии пассажирка пострадала в ДТП с коровой
Происшествия, Фото:
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