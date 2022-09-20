В Бурятии грузовик перевернулся в кювет

По предварительной информации, авария произошла из-за коровы



20 сентября около 16 часов дня в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП с грузовиком. Возле села Жаргаланта грузовик перевернулся и вылетел в кювет.



В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что водитель травм не получил.



- Водитель не пострадал и отказался от оформления ДТП, - сообщили в Госавтоинспекции.



Как выяснил «Байкал-Daily», по предварительным данным, аварию спровоцировала вышедшая на дорогу корова. Именно объезжая её, водитель и не справился с управлением.





