По предварительной информации, авария произошла из-за коровы
20 сентября около 16 часов дня в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП с грузовиком. Возле села Жаргаланта грузовик перевернулся и вылетел в кювет.
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что водитель травм не получил.
- Водитель не пострадал и отказался от оформления ДТП, - сообщили в Госавтоинспекции.
Как выяснил «Байкал-Daily», по предварительным данным, аварию спровоцировала вышедшая на дорогу корова. Именно объезжая её, водитель и не справился с управлением.
В Бурятии грузовик перевернулся в кювет
Происшествия, Фото:
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