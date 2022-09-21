21 сентября

20 сентября

Популярное

В Бурятии Toyota Camry врезалась в двух коров

В Бурятии Toyota Camry врезалась в двух коров
Происшествия,  Фото:"Селенга-инфо"
В аварии есть пострадавший

20 сентября около двух ночи в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Camry и двух коров, сообщает «Селенга-инфо».

Авария произошла в 6 км от Новоселенгинска. Установлено, что 37-летний водитель Toyota врезался в двух коров.

В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили информацию о происшествии.

- В результате ДТП травмы получил 33-летний пассажир транспортного средства, - сообщили в Гоставтоинспекции.

Это уже второе зафиксированное ДТП, связанное с коровами в Селенгинском районе в этом месяце. Как сообщал «Байкал-Daily», 10 сентября в 10 км от села Харгана 21-летний водитель «Тойота Королла» сбил корову. Были пострадавшие.

Вчера произошла ещё одна авария в районе, в которой, возможно, также была «замешана» корова. Грузовик возле села Жаргаланта перевернулся и улетел в кювет. По предварительной информации, водитель пытался объехать корову.

ДТП коровы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнку ограбил дворник
Улан-удэнку ограбил дворник
Происшествия, 21.09.2022
Грабителя поймали росгвардейцы
В Бурятии потушили четыре лесных пожара
В Бурятии потушили четыре лесных пожара
Происшествия, 21.09.2022
Возгорания возникли по вине местных жителей
В Бурятии водитель погиб в раздавленной фурой «Тойоте»
В Бурятии водитель погиб в раздавленной фурой «Тойоте»
Происшествия, 21.09.2022
«Тойота Калдина» превратилась в груду металла
В пригороде Улан-Удэ пьяный пешеход угодил под автомобиль
В пригороде Улан-Удэ пьяный пешеход угодил под автомобиль
Происшествия, 21.09.2022
Пьяный мужчина переходил дорогу в неположенном месте
В Забайкалье предъявили обвинение опекунше по делу о смерти девочки
В Забайкалье предъявили обвинение опекунше по делу о смерти девочки
Происшествия, 21.09.2022
Женщина лишь на утро показала врачам обварившегося кипятком ребёнка
В Бурятии с утра произошло землетрясение
В Бурятии с утра произошло землетрясение
Происшествия, 21.09.2022
Для обследования территорий задействованы три рабочие группы
В Иркутской области школьница помогла в задержании закладчика
В Иркутской области школьница помогла в задержании закладчика
Происшествия, 20.09.2022
Девушка сообщила о подозрительном парне в полицию
В Бурятии мотоциклист перевернулся на «Урале»
В Бурятии мотоциклист перевернулся на «Урале»
Происшествия, 20.09.2022
У пострадавшего водителя нет прав
Троих Забайкальцев оштрафовали за незаконную добычу золота
Троих Забайкальцев оштрафовали за незаконную добычу золота
Происшествия, 20.09.2022
Нарушителей оштрафовали на сумму более 100 тысяч рублей 
В Бурятии грузовик перевернулся в кювет
В Бурятии грузовик перевернулся в кювет
Происшествия, 20.09.2022
По предварительной информации, авария произошла из-за коровы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^