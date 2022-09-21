В аварии есть пострадавший
20 сентября около двух ночи в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Camry и двух коров, сообщает «Селенга-инфо».
Авария произошла в 6 км от Новоселенгинска. Установлено, что 37-летний водитель Toyota врезался в двух коров.
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили информацию о происшествии.
- В результате ДТП травмы получил 33-летний пассажир транспортного средства, - сообщили в Гоставтоинспекции.
Это уже второе зафиксированное ДТП, связанное с коровами в Селенгинском районе в этом месяце. Как сообщал «Байкал-Daily», 10 сентября в 10 км от села Харгана 21-летний водитель «Тойота Королла» сбил корову. Были пострадавшие.
Вчера произошла ещё одна авария в районе, в которой, возможно, также была «замешана» корова. Грузовик возле села Жаргаланта перевернулся и улетел в кювет. По предварительной информации, водитель пытался объехать корову.
В Бурятии Toyota Camry врезалась в двух коров
Происшествия, Фото:
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