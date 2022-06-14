 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 июня

13 июня

Популярное

Арбалетчик пытался обстрелять телефонами улан-удэнскую колонию

Арбалетчик пытался обстрелять телефонами улан-удэнскую колонию
Происшествия,  Фото:УФСИН по Бурятии
Очередного «Робин Гуда» поймали у стен колонии

В Улан-Удэ у стен исправительной колонии строгого режима №8 поймали «Робин Гуда». Он с помощью арбалета намеревался запустить в колонию стрелы с телефонами. Всего арбалетчик планировал отправить осуждённым пять мобильников.

- Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии №8 задержали на территории, прилегающей к исправительному учреждению, 43-летнего гражданина при попытке совершения переброса запрещённых предметов через основное ограждение. В ходе досмотра у правонарушителя обнаружены и изъяты арбалет и пять сотовых телефонов, предназначавшихся для лиц, отбывающих наказание, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.


На задержанного составлен протокол об административном нарушении по ст. 19.12 КоАП «Передача, либо попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы». По этой статье предусмотрен штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей.

Как сообщал «Байкал-Dailу», арбалетчиков возле колоний в Бурятии задерживали не раз. Так, в феврале мужчина пытался запустить в исправительную колонию №2 с помощью стрел сотовый телефон, наушники, Wi-Fi роутер, дрожжи и зажигалки. В конце декабря у стен этой же колонии поймали арбалетчика, который намеревался отправить осуждённым наркотики. Чуть ранее там же в подозрительном автомобиле, остановившемся у колонии, сотрудники нашли арбалет и стрелу с примотанным к ней свёртком с наркотиками.
колония осужденные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии автомобиль сбил шестилетнюю девочку
В Бурятии автомобиль сбил шестилетнюю девочку
Происшествия, 14.06.2022
Девочка находилась возле дороги без сопровождения взрослых
Арбалетчик пытался обстрелять телефонами улан-удэнскую колонию
Арбалетчик пытался обстрелять телефонами улан-удэнскую колонию
Происшествия, 14.06.2022
Очередного «Робин Гуда» поймали у стен колонии
Грозовой пожар тушат в Бурятии
Грозовой пожар тушат в Бурятии
Происшествия, 14.06.2022
На тушении работает 81 человек
Алкозависимого водителя в Бурятии лишили прав
Алкозависимого водителя в Бурятии лишили прав
Происшествия, 14.06.2022
Мужчина состоит на учёте у врача-нарколога
Байкальские спасатели вертолётом эвакуировали туриста с переломами
Байкальские спасатели вертолётом эвакуировали туриста с переломами
Происшествия, 14.06.2022
Турист получил травмы при восхождении на пик Бабха
В Иркутской области для спасения мужчины вызвали вертолёт
В Иркутской области для спасения мужчины вызвали вертолёт
Происшествия, 13.06.2022
Мужчина сорвался со скалы и получил серьёзные травмы
В Улан-Удэ мальчик сушил одежду на Вечном огне
В Улан-Удэ мальчик сушил одежду на Вечном огне
Происшествия, 12.06.2022
Неприятный инцидент произошёл на Мемориале Победы
В Улан-Удэ из горящей квартиры спасли мужчину
В Улан-Удэ из горящей квартиры спасли мужчину
Происшествия, 12.06.2022
Пожарным пришлось применить автолестницу
Жителя Бурятии осудили за сбор дикой конопли
Жителя Бурятии осудили за сбор дикой конопли
Происшествия, 12.06.2022
Мужчина признал вину и раскаялся

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^