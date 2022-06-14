Арбалетчик пытался обстрелять телефонами улан-удэнскую колонию

В Улан-Удэ у стен исправительной колонии строгого режима №8 поймали «Робин Гуда». Он с помощью арбалета намеревался запустить в колонию стрелы с телефонами. Всего арбалетчик планировал отправить осуждённым пять мобильников.
- Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии №8 задержали на территории, прилегающей к исправительному учреждению, 43-летнего гражданина при попытке совершения переброса запрещённых предметов через основное ограждение. В ходе досмотра у правонарушителя обнаружены и изъяты арбалет и пять сотовых телефонов, предназначавшихся для лиц, отбывающих наказание, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
На задержанного составлен протокол об административном нарушении по ст. 19.12 КоАП «Передача, либо попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы». По этой статье предусмотрен штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Dailу», арбалетчиков возле колоний в Бурятии задерживали не раз. Так, в феврале мужчина пытался запустить в исправительную колонию №2 с помощью стрел сотовый телефон, наушники, Wi-Fi роутер, дрожжи и зажигалки. В конце декабря у стен этой же колонии поймали арбалетчика, который намеревался отправить осуждённым наркотики. Чуть ранее там же в подозрительном автомобиле, остановившемся у колонии, сотрудники нашли арбалет и стрелу с примотанным к ней свёртком с наркотиками.